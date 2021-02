Rousseau ed i grillini contro SuperMario (Di martedì 9 febbraio 2021) L'Italia intera è appesa a un videogame: SuperMario contro Rousseau. Sembra che Draghi volesse salire al Quirinale già domani sera con la lista dei ministri: ma il piano è saltato, perché prima bisogna aspettare Rousseau. Non il filosofo Jean-Jacques redivivo, ma la piattaforma online. Proprio così. Con tutte le urgenze che abbiamo di fronte, per capire se avremo un nuovo governo c'è da attendere giovedì, quando il commodore 64 di Casaleggio partorirà il verdetto degli iscritti pentastellati sul governo Draghi. E poco importa che Beppe Grillo abbia già detto sì al nuovo premier (dopo aver detto no). Poco importa che i capi cinque stelle abbiano già stilato una lista di desideri da girare a Draghi. No, dobbiamo farci del male fino all'ultimo. Siamo qui ad aspettare che una piattaforma privata, di dubbia affidabilità, ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) L'Italia intera è appesa a un videogame:. Sembra che Draghi volesse salire al Quirinale già domani sera con la lista dei ministri: ma il piano è saltato, perché prima bisogna aspettare. Non il filosofo Jean-Jacques redivivo, ma la piattaforma online. Proprio così. Con tutte le urgenze che abbiamo di fronte, per capire se avremo un nuovo governo c'è da attendere giovedì, quando il commodore 64 di Casaleggio partorirà il verdetto degli iscritti pentastellati sul governo Draghi. E poco importa che Beppe Grillo abbia già detto sì al nuovo premier (dopo aver detto no). Poco importa che i capi cinque stelle abbiano già stilato una lista di desideri da girare a Draghi. No, dobbiamo farci del male fino all'ultimo. Siamo qui ad aspettare che una piattaforma privata, di dubbia affidabilità, ...

