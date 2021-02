Prada Cup, perché Luna Rossa usa due timonieri e il ruolo chiave di Pietro Sibello (Di martedì 9 febbraio 2021) Luna Rossa si sta preparando per la Finale della Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. Gli italiani, reduci dalla netta affermazione contro American Magic, sono ora attesi dal vibrante confronto con Ineos Uk: chi vincerà sette regate potrà alzare al cielo il trofeo e affronterà Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. Il sodalizio tricolore si è differenziato fin da subito per un aspetto tattico e tecnico rispetto agli altri equipaggi impegnati nella baia di Auckland (Nuova Zelanda): l’utilizzo di due timonieri (James Spithill e Francesco Bruni) al posto del tradizionale unico “uomo al comando” e la mancanza di un tattico di ruolo (mansione poi ricoperta da Pietro Sibello). A spiegare meglio la motivazione di queste ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)si sta preparando per la Finale dellaCup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. Gli italiani, reduci dalla netta affermazione contro American Magic, sono ora attesi dal vibrante confronto con Ineos Uk: chi vincerà sette regate potrà alzare al cielo il trofeo e affronterà Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup. Il sodalizio tricolore si è differenziato fin da subito per un aspetto tattico e tecnico rispetto agli altri equipaggi impegnati nella baia di Auckland (Nuova Zelanda): l’utilizzo di due(James Spithill e Francesco Bruni) al posto del tradizionale unico “uomo al comando” e la mancanza di un tattico di(mansione poi ricoperta da). A spiegare meglio la motivazione di queste ...

foodaffairs_it : Surgiva e team Luna Rossa Prada Pirelli: la partnership continua ad Auckland verso la 36esima America’s Cup present… - infoitsport : Coppa America, Luna Rossa in Prada Cup: le 7 armi per battere Ineos in finale - infoitsport : Prada Cup, Luna Rossa e lo 'spionaggio legalizzato' a New Zealand e gli avversari. Una pratica comune - infoitsport : LIVE Prada Cup DIRETTA: i giudici ammettono che Ineos andava penalizzata. E fanno una promessa a Luna Rossa - AgenziaOpinione : GRUPPO LUNELLI – TRENTO * SURGIVA E TEAM LUNA ROSSA PRADA PIRELLI: « LA PARTNERSHIP CONTINUA AD AUCKLAND VERSO LA 3… -