Pensione anticipata: i requisiti sono bloccati o potrebbero cambiare? (Di martedì 9 febbraio 2021) I requisiti d'accesso alla Pensione anticipata ordinaria potrebbero cambiare? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Id'accesso allaordinaria? L'articolo .

La pensione anticipata, in via sperimentale per tre anni (2019/2021), permette ai lavoratori di uscire dal lavoro con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Una misura molto contestata e che ...

assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità pensione anticipata pensione di vecchiaia pensione di reversibilità e pensione indiretta Le condizioni per andare in pensione anticipata sono ...

Per chi matura i requisiti di pensione con due diverse misure, come si fa ad indicare quale misura si preferisce per il pensionamento? L'INPS sceglie la misura raggiunta prima o ...

Si parla negli ultimi giorni con insistenza della possibilità di ritorno sulla strada delineata dalla Legge Fornero del 2011. Con il premier incaricato ...

