Pallamano | la FIGH ha prolungato l’accordo con Sky

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo il successo ottenuto tra dicembre e gennaio, Sky ha annunciato che prolungheràcon la Federazione Italiana Giuoco Handball () grazie al quale potranno andare in onda i più importanti appuntamenti dellaitaliana e internazionale fino al giugno 2021. Questi gli eventi in programma: EHF Champions League: mercoledì 10 febbraio: Nantes–Aalborg (h 20:45). La programmazione della Champions League sarà comunicata settimana per settimana. Coppa Italia: domenica 14 febbraio finali femminile e maschile (h 16:00 e h 18:00). Qualificazioni EHF EURO 2022: 10 marzo Bielorussia–Italia; 29 aprile Italia–Bielorussia; 2 maggio Norvegia–Italia. Final4 di Champions League: sabato 29 maggio semifinali femminili; domenica 30 maggio finale femminile; sabato 12 giugno semifinali maschili; domenica 13 giugno finale maschile Il ...