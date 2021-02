Oggi si chiudono le consultazioni di Mario Draghi Bellanova | “Pieno sostegno da parte di Iv” Presente anche Silvio Berlusconi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Crisi di governo, il premier incaricatoavvia le: le ultime notizie. La crisi di governo arriva al momento di svolta con ledel premier incaricato, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo governo. Di seguito il video delle. Secondo giro, il secondo giorno Il 9 febbraio 2021 è il giorno della verità per il governo. Il premier incaricato incontra i big per presentare il suo programma di governo e ricevere una risposta dadei partiti e delle forze politiche: dentro o fuori. La prima notizia del giorno è la ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi chiudono

I DATI A Napoli le scuoleper sanificazione, ci sono molte classi in quarantena, prof ... A Somma Vesuviana, da, dopo le medie il sindaco ha deciso lo stop per infanzia ed elementari. ...Campania -la decisione di De Luca sulla chiusura della scuola .si riunirà l'Unità di Crisi regionale per stabilire se ci sarà ancora la possibilità per i ... Nel capoluogo le scuole...Sono 453 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio, anticipato dal presidente della regione Eugenio ...Entrerà in vigore alla mezzanotte del 9 febbraio e sarà valida almeno fino al 5 marzo. L’ordinanza prevede anche l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro, in particolare in prossi ...