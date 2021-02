Nella giungla delle app per il controllo parentale, minaccia per bambini e genitori (Di martedì 9 febbraio 2021) Una ricerca degli istituti di ricerca spagnoli Imdea e dello svizzero e Spring Lab Epfl ha analizzato 46 servizi per smartphone che dovrebbero proteggere i minori dai pericoli del Web. “Nel 75 per cento dei casi contengono librerie di dati condivise con terze parti, in... Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Una ricerca degli istituti di ricerca spagnoli Imdea e dello svizzero e Spring Lab Epfl ha analizzato 46 servizi per smartphone che dovrebbero proteggere i minori dai pericoli del Web. “Nel 75 per cento dei casi contengono librerie di dati condivise con terze parti, in...

