Nella giungla delle app per il controllo parentale, minaccia per bambini e genitori (Di martedì 9 febbraio 2021) Uno studio degli istituti di ricerca spagnoli Imdea e dello svizzero e Spring Lab Epfl ha analizzato 46 servizi per smartphone che dovrebbero proteggere i minori dai pericoli del Web. “Nel 75 per cento dei casi contengono librerie di dati condivise con terze parti, in... Leggi su repubblica (Di martedì 9 febbraio 2021) Uno studio degli istituti di ricerca spagnoli Imdea e dello svizzero e Spring Lab Epfl ha analizzato 46 servizi per smartphone che dovrebbero proteggere i minori dai pericoli del Web. “Nel 75 per cento dei casi contengono librerie di dati condivise con terze parti, in...

giuliana_63 : La sindaca @virginiaraggi non ha ritenuto di mettere ordine nella giungla del carico scarico. Purtoppo temo che nem… - GazzettadiSiena : Da Siena il percorso dedicato al web, finanziato dal ministero dell’Interno con i fondi Fami e realizzato dal Coeso… - anomomisimalya : @nerorimmel Ma sono cresciuti nella giungla? Ho appena letto di uno che ha detto che i 300 morti al giorno sono col… - martifalz : Incredibile come ci sia qualcuno che non abbia risposto con oh baby don’t hurt me don’t hurt me no more a questo tw… - sigaretta197 : RT @TheEnygmaster1: Serve un Columbia nella giungla perché il vento non ti punga.. KING?? camon #slaves/#servant like and retwit NOW x ??THE… -