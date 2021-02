Marina Suma, chi è: età, carriera, flirt e come è diventata l’attrice FOTO (Di martedì 9 febbraio 2021) Marina Suma chi è e cosa fa: come è cambiata l’attrice diventata famosa con ‘Sapore di Mare’ e cosa fa oggi, tutte le info. l’attrice Marina Suma è nota sin dai primi anni ’80. Per lei, nata a Napoli il 4 novembre 1959 da padre originario della Sicilia e madre napoletana, la popolarità arrivò con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021)chi è e cosa fa:è cambiatafamosa con ‘Sapore di Mare’ e cosa fa oggi, tutte le info.è nota sin dai primi anni ’80. Per lei, nata a Napoli il 4 novembre 1959 da padre originario della Sicilia e madre napoletana, la popolarità arrivò con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Mariapi90550748 : RT @gianni_CN: Jerry Calà e Marina Suma Sapore di mare, 1983 #saporedimare - Mariapi90550748 : RT @charleshlight: Sono filmetti, lo so, ma lo sguardo di Marina Suma nella scena finale di Sapore di mare, sulle note di Celeste nostalgia… - fabioachille : RT @charleshlight: Sono filmetti, lo so, ma lo sguardo di Marina Suma nella scena finale di Sapore di mare, sulle note di Celeste nostalgia… - charleshlight : Sono filmetti, lo so, ma lo sguardo di Marina Suma nella scena finale di Sapore di mare, sulle note di Celeste nost… - il_gentlemaw : 'Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella.' Effe… -