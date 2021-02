“Mani” è il nuovo singolo di Lopis insieme a Keepeet! (Di martedì 9 febbraio 2021) È da oggi disponibile in digitale Mani, il nuovo brano dell’artista catanese classe 2002 Lopis, con il featuring di Keepeet su una produzione di Emanuele Bertelli (cantante, producer ed ex concorrente di XF12). Il nuovo brano, accompagnato da un videoclip ufficiale ora su YouTube, è il terzo singolo ufficiale dell’artista e il secondo, dopo God Damn Mind, distribuito da Believe, e spiana la strada a diverse future pubblicazioni. Il sodalizio e l’amicizia con il coetaneo Emanuele Bertelli proseguono fin dalle prime registrazioni di Lopis e si concretizzano in sempre nuove produzioni, come nelle vibes malinconiche che caratterizzano la trap di Mani, con il contributo coerente sul brano di un altro talentuoso artista, Keepeet. La forza del testo risiede ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 febbraio 2021) È da oggi disponibile in digitale, ilbrano dell’artista catanese classe 2002, con il featuring di Keepeet su una produzione di Emanuele Bertelli (cantante, producer ed ex concorrente di XF12). Ilbrano, accompagnato da un videoclip ufficiale ora su YouTube, è il terzoufficiale dell’artista e il secondo, dopo God Damn Mind, distribuito da Believe, e spiana la strada a diverse future pubblicazioni. Il sodalizio e l’amicizia con il coetaneo Emanuele Bertelli proseguono fin dalle prime registrazioni die si concretizzano in sempre nuove produzioni, come nelle vibes malinconiche che caratterizzano la trap di, con il contributo coerente sul brano di un altro talentuoso artista, Keepeet. La forza del testo risiede ...

raffaellapaita : «Eh si, adesso tutti dicono: meno male che c'è #Draghi. Credo che il salto sul carro diventerà quest'anno una speci… - Fede_Murata : Sk8 ep 3 // spoiller . . . . . . . . . . . . . Capisco miya, reki come cagnolino ci sta troppo hahaah però amori s… - assosportIT : Piscine e palestre, sul ??? @Corriere di oggi il nodo della ripartenza delle attività sportive. Il Cts si era già es… - Carvalho012345 : I temi che interessano al nuovo gruppo trasversale di sostenitori di #draghiPremier : ripristinare la #Prescrizione… - paolovarsi1 : Che bello usare le leggi sull’incitamento all’odio del ‘coraggioso nuovo mondo’ per avere mani libere… via @https:/… -