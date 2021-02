Lewis Hamilton - A Beverly Hills con una Porsche Taycan

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 febbraio 2021)a spasso con una tedesca, ma non è una Mercedes. Il britannico, sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato infatti pizzicato a bordo di unadopo essere uscito da XIV Karats Ltd, una celebre gioielleria di. La testimonianza arriva da Twitter, dove una fanpage dedicata al pilota inglese ha postato alcuni scatti che lo immortalano con l'elettrica di Zuffenhausen. Sportive da sogno. Come dimostrano il suo garage d'eccezione,ama guidare e collezionare bolidi di diversi marchi di prestigio, come McLaren, Pagani, Shelby e Ferrari. E proprio alcuni scatti che lo immortalano con un esemplare dell'hypercar LaFerrari hanno generato uno sfottò social del Cavallino, in risposta al tweet "Ferrari is always behind ...