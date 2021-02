L’E3 2021 si terrà in formato digitale? (Di martedì 9 febbraio 2021) Pare ci siano poche speranze per una edizione canonica delL’E3 2021, che punta a ripetere l’evento digitale visto lo scorso anno In un tempo che, videoludicamente parlando, pare essere estremamente lontano, L’E3 incarnava lo show di settore per eccellenza, la vetrina tanto attesa da stampa e utenza, in occasione del quale le compagnie dell’industria, piccole o grandi che fossero, sfruttavano la fiera per presentare tutte le loro prossime produzione, sia hardware che software. Nonostante l’avvento della rete e dello streaming abbia con il tempo ridimensionato la portata dell’evento, la kermesse losangelina era riuscita comunque a mantenere il proprio status, fino allo scorso anno, dato che a causa del Covid tutto si tramutò in un nulla di fatto, nonostante fosse stata paventata la possibilità di una edizione ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 febbraio 2021) Pare ci siano poche speranze per una edizione canonica del, che punta a ripetere l’eventovisto lo scorso anno In un tempo che, videoludicamente parlando, pare essere estremamente lontano,incarnava lo show di settore per eccellenza, la vetrina tanto attesa da stampa e utenza, in occasione del quale le compagnie dell’industria, piccole o grandi che fossero, sfruttavano la fiera per presentare tutte le loro prossime produzione, sia hardware che software. Nonostante l’avvento della rete e dello streaming abbia con il tempo ridimensionato la portata dell’evento, la kermesse losangelina era riuscita comunque a mantenere il proprio status, fino allo scorso anno, dato che a causa del Covid tutto si tramutò in un nulla di fatto, nonostante fosse stata paventata la possibilità di una edizione ...

