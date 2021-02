La notizia dell’arresto di due immigrati in provincia di Asti per spaccio di stupefacenti è del 2019 (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 7 febbraio 2021 il sito Notizie del Web ha pubblicato un articolo dal titolo «Profughi nigeriani spacciavano ai bambini di 13 anni, droga in centri SPRAR». Nel testo si legge che i carabinieri di Canelli, in provincia di Asti (Piemonte), avrebbero arrestato «due profughi nigeriani di 22 e 23 anni» in un centro di accoglienza. Gli arresti disposti dal gip Federico Belli sarebbero «scattati all’alba». Questa notizia risale al 2019 ed è stata pubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quanto il fatto si è verificato. La notizia dell’arresto per spaccio di droga di due immigrati nigeriani di 22 e 23 anni all’interno di un centro di accoglienza ad opera dei carabinieri della Compagnia di Canelli e disposto ... Leggi su facta.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 7 febbraio 2021 il sito Notizie del Web ha pubblicato un articolo dal titolo «Profughi nigeriani spacciavano ai bambini di 13 anni, droga in centri SPRAR». Nel testo si legge che i carabinieri di Canelli, indi(Piemonte), avrebbero arrestato «due profughi nigeriani di 22 e 23 anni» in un centro di accoglienza. Gli arresti disposti dal gip Federico Belli sarebbero «scattati all’alba». Questarisale aled è stata pubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quanto il fatto si è verificato. Laperdi droga di duenigeriani di 22 e 23 anni all’interno di un centro di accoglienza ad opera dei carabinieri della Compagnia di Canelli e disposto ...

