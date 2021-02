Juventus-Inter, volano gli stracci in tribuna: lite furibonda tra Agnelli e Marotta (Di martedì 9 febbraio 2021) lite furibonda tra Andrea Agnelli e Giuseppe Marotta al fischio finale di Juventus-Inter di Coppa Italia. volano gli stracci tra il presidente bianconero e l’amministratore delegato nerazzurro, dal labiale dei due è chiaro come non se le siano mandate a dire. A scatenare il litigio davvero duro tra chi aveva per diversi anni collaborato alla Vecchia Signora è stato un battibecco tra il presidente Agnelli e il tecnico nerazzurro Antonio Conte, con Marotta che ha preso le difese dell’allenatore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021)tra Andreae Giuseppeal fischio finale didi Coppa Italia.glitra il presidente bianconero e l’amministratore delegato nerazzurro, dal labiale dei due è chiaro come non se le siano mandate a dire. A scatenare il litigio davvero duro tra chi aveva per diversi anni collaborato alla Vecchia Signora è stato un battibecco tra il presidentee il tecnico nerazzurro Antonio Conte, conche ha preso le difese dell’allenatore. SportFace.

