Il ritorno di Mimmo Lucano, in lista con de Magistris in Calabria (Di martedì 9 febbraio 2021) L'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sarà al fianco di Luigi de Magistris alle prossime elezioni regionali in Calabria. Lucano aveva già mostrato la sua volontà di contribuire ma oggi lo ha confermato al Manifesto, decidendo così di scendere in campo: "Luigi potrebbe ricostruire la sinistra frammentata in troppi rivoli e personalismi. Il suo arrivo ha acceso un fuoco di speranza", ha dichiarato. "La sinistra calabrese è sempre stata forte nelle piazze, ma non nelle urne. A queste regionali potremmo invertire la tendenza", continua l'ex primo cittadino di Riace, divenuto un simbolo di accoglienza. "Io me lo auguro e sono molto fiducioso sulla vittoria. La Calabria ha bisogno di riscatto sociale e civile. Occorrerebbe costruire tante Riace sparse nella regione, ripartendo dalle aree ...

