Herrera | ” Neymar e Mbappe sono l’orgoglio del Psg Messi? Lo scorso anno a noi non piacevano le voci su Neymar”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ander, attualmente fuori dai campo in seguito ad un infortunio ma in procinto di ritornare, tanto che è atteso in settimana il suo ritorno in gruppo, ha rilasciato un’intervista alla radio spagnola Cadena Ser per discutere di diversi argomenti, dalledial Psg ai rinnovi di. Sue sui relativi rinnovi dei loro contratti: ” Da settembre ho visto unsuper coinvolto con la voglia di vincere tutti i titoli. Credo che sia diventato il fiore all’occhiello del progetto. È un leader naturale. Kylian sarà uno dei migliori giocatori del prossimo decennio, qualunque cosa dica, sarà sulla prima pagina di ogni giornale. La fine dei loro contratti? Ha senso ...

... Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araújo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann Paris : Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa;, Verratti; Di María, Mbappé,; Icardi ...AsJr's goal celebration plays on the screen, he shows them Hisense's Sports Mode in VIDAA ... Navas andare then caught by another shopper using the Hisense EvanBake Oven to bake cookies.Consueto punto medico del PSG alla vigilia della sfida contro il Marsiglia. Mauricio Pochettino dovrà rinunciare a Timothée Pembélé, positivo al coronavirus, oltre a Dagba, Diallo, Herrera, Keylor Nav ...Neymar è in dubbio per il match contro il Marsiglia a causa di una gastroenterite e sarà valutato nelle prossime ore, mentre Pembélé è risultato positivo al coronavirus ...