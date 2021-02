Governo, Zingaretti (Pd): “Le alleanze nei comuni e per le suppletive le decidono i territori. Spingiamo per le alleanze civiche” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Le alleanze si decidono nei territori. Io sono presidente di Regione perché mi sono candidato rifiutando il modello che offriva il Pd nazionale. Quindi rispetteremo l’autonomia dei territori e spingeremo ad accentuare l’elemento dell’autonomia per costruire alleanze civiche” Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, rispondendo ai giornalisti al termine dell’incontro con il premier incaricato Mario Draghi, sui candidati nei comuni e alle elezioni suppletive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Lesinei. Io sono presidente di Regione perché mi sono candidato rifiutando il modello che offriva il Pd nazionale. Quindi rispetteremo l’autonomia deie spingeremo ad accentuare l’elemento dell’autonomia per costruire” Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola, rispondendo ai giornalisti al termine dell’incontro con il premier incaricato Mario Draghi, sui candidati neie alle elezioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

