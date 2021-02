Governo Draghi, Meloni: “Non voteremo fiducia” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ci limitiamo a un confronto franco sui contenuti. La nostra pozione è immutata: Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al Governo Draghi”. Lo ha spiegato Giorgia Meloni, leader di Fdi, dopo un’ora di colloquio con il presidente incaricato alla Camera. “E’ stato un incontro interessante sui contenuti. Conoscete la nostra posizione. Ci limitiamo a un confronto franco sui contenuti”, ha ribadito. ”Abbiamo chiesto a Draghi che il suo Governo ponga fine alla stagione dei Dpcm. Mi auguro voglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di Dpcm… L’approccio di Fdi è prettamente ed estremamente pragmatico. Ci siamo. Non ci piace come è nato questo Governo, non voteremo la fiducia, ma siamo a disposizione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ci limitiamo a un confronto franco sui contenuti. La nostra pozione è immutata: Fratelli d’Italia non voterà laal”. Lo ha spiegato Giorgia, leader di Fdi, dopo un’ora di colloquio con il presidente incaricato alla Camera. “E’ stato un incontro interessante sui contenuti. Conoscete la nostra posizione. Ci limitiamo a un confronto franco sui contenuti”, ha ribadito. ”Abbiamo chiesto ache il suoponga fine alla stagione dei Dpcm. Mi auguro voglia dire basta al metodo di limitare la libertà delle persone a colpi di Dpcm… L’approccio di Fdi è prettamente ed estremamente pragmatico. Ci siamo. Non ci piace come è nato questo, nonla, ma siamo a disposizione di ...

