Governo Draghi, lo scambio di saluti tra Berlusconi e l’ex presidente della Bce: “Grazie di essere venuto” – Video (Di martedì 9 febbraio 2021) Silvio Berlusconi ha guidato la delegazione di Forza Italia che ha incontrato il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi nel secondo giorno di consultazioni. Nel Video, il momento in cui il leader di FI e l’ex presidente della Bce si salutano all’interno di Montecitorio: “Grazie di essere venuto”, dice Draghi a Berlusconi, sorridendo dietro la mascherina. Video Twitter/Leonardo Panetta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Silvioha guidato la delegazione di Forza Italia che ha incontrato ildel Consiglio incaricato Marionel secondo giorno di consultazioni. Nel, il momento in cui il leader di FI eBce si salutano all’interno di Montecitorio: “di”, dice, sorridendo dietro la mascherina.Twitter/Leonardo Panetta L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - emiliofederico1 : Mi domando se nel programma di governo il simpatico Draghi ha previsto anche il nome del futuro presidente della repubblica ! Conrispetto - giandomenico44 : @Mezzorainpiu Ascoltate cosa ha da dirci il giornalista d'inchiesta Francesco Amodeo sul cambio di Governo Conte/Dr… -