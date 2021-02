Governo: ala M5S pro-Draghi risponde ai ribelli col 'D-Day', 'in campo per il sì' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Se la fronda M5S anti-Draghi lancia il suo 'V-Day' per ribadire le ragioni del no a un Governo presieduto dall'ex numero uno della Bce, l'ala pentastellata governista è pronta a rispondere con una controffensiva mediatica (che in ambienti grillini è stata già battezzata 'D-Day', prendendo in prestito l'iniziale del nome dell'ex numero uno della Bce) per convincere la base a votare sì sulla piattaforma Rousseau, dando così il via libera al nuovo esecutivo. Una batteria di dichiarazioni e post sui social che mira a scardinare la "propaganda" dei ribelli. "E' il momento della scelta", dice conversando con l'Adnkronos il presidente della Commissione Politiche Ue Sergio Battelli, tra i primi a schierarsi a favore del sì: "Dobbiamo decidere se giocare la partita in mezzo al campo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Se la fronda M5S anti-lancia il suo 'V-Day' per ribadire le ragioni del no a unpresieduto dall'ex numero uno della Bce, l'ala pentastellata governista è pronta are con una controffensiva mediatica (che in ambienti grillini è stata già battezzata 'D-Day', prendendo in prestito l'iniziale del nome dell'ex numero uno della Bce) per convincere la base a votare sì sulla piattaforma Rousseau, dando così il via libera al nuovo esecutivo. Una batteria di dichiarazioni e post sui social che mira a scardinare la "propaganda" dei. "E' il momento della scelta", dice conversando con l'Adnkronos il presidente della Commissione Politiche Ue Sergio Battelli, tra i primi a schierarsi a favore del sì: "Dobbiamo decidere se giocare la partita in mezzo al, ...

