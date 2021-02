GF Vip | Alda D’Eusanio si becca un’altra querela appena uscita dalla casa | dà del delinquente ad Aragozzini

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovi guai perPiove sul bagnato per, fresca fresca d’espulsionedel Grande Fratello Vip 5. La giornalista abruzzese ma sempre vissuta a Roma, rischia di finire in Tribunale perfrase sfuggitale nellapiù spiata d’Italia. La severa punizione è avvenuta in seguito alle inaccettabili illazioni a Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini accusandolo di violenze domestiche. Qualche giorno fa, prima della squalifica,bocca della 70enne era uscito questo: “Mia Martini è stata distrutta da Adriano, un vero. Era quello che organizzava i Festival”. La scrittrice però, non sapeva che poche ore dopo sarebbe...