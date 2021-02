GF Vip 5 | Andrea Zenga super corteggiato | per lui arriva Alessia Zelletta

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 9 febbraio 2021) Anche se è entrato molto in ritardo rispetto agli altri concorrenti,è uno degli uomini più contesi del Grande Fratello Vip 5. Amatissimo dalle donne, il figlio di Waltere Roberta Termali non disdegna gli apprezzamenti ricevuti dalla coinquilina vip Rosalinda Cannavò, che nella Casa gli ha mandato una lettera, ed èache da, sorella dell’amico gieffino. L’interesse di quest’ultima perjunior è stata confermata nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 5, quandoha incontrato la ragazza dal vivo, in giardino.lo ha invitato a prendere un aperitivo una volta concluso il reality show. Un invito decisamente inaspettato, che sta dividendo i ...