Germania, il neo-leader della Cdu Laschet critica il suo governo sui ristori: “Da novembre ad oggi non è arrivato assolutamente niente” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Da novembre ad oggi non è arrivato assolutamente niente“: con queste parole il neo-presidente della Cdu, Armin Laschet, ha confermato il flop dei ristori in Germania. Le critiche al governo di Angela Merkel arrivano direttamente dal nuovo leader del partito della cancelliera, la principale forza in Parlamento. Ma la stampa tedesca racconta che la stessa Merkel sarebbe furiosa per l’operato del ministro delle Finanze, il socialdemocratico Olaf Scholz, e del titolare dell’Economia, il cristiano-democratico Peter Altmaier: sono loro due ad aver gestito gli aiuti economici stanziati per la pandemia. Domenica, in un talk della Bild, è arrivato il mea culpa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Daadnon è“: con queste parole il neo-presidenteCdu, Armin, ha confermato il flop deiin. Le critiche aldi Angela Merkel arrivano direttamente dal nuovodel partitocancelliera, la principale forza in Parlamento. Ma la stampa tedesca racconta che la stessa Merkel sarebbe furiosa per l’operato del ministro delle Finanze, il socialdemocratico Olaf Scholz, e del titolare dell’Economia, il cristiano-democratico Peter Altmaier: sono loro due ad aver gestito gli aiuti economici stanziati per la pandemia. Domenica, in un talkBild, èil mea culpa ...

TheItalianTimes : Il neo Presidente #Usa Joe #Biden indica le priorità per la politica estera e parla di “diplomazia”. Linea dura con… - alistrega : RT @djnutria57: Lo UK ha capito subito le mire neo colonialiste della Germania e non ha rinunciato alla sua Moneta. Ricordo che il Mortadel… - sweetandspyce : RT @djnutria57: Lo UK ha capito subito le mire neo colonialiste della Germania e non ha rinunciato alla sua Moneta. Ricordo che il Mortadel… - Martineaklov : RT @djnutria57: Lo UK ha capito subito le mire neo colonialiste della Germania e non ha rinunciato alla sua Moneta. Ricordo che il Mortadel… - MarcoPeretti6 : Il fantasma Germanico riaffiora! La Germanica dà un incarico al neo Presidente per capire come restare attaccati al… -