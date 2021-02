Gazzetta: Gattuso riflette sull’opportunità di schierare Osimhen titolare contro l’Atalanta (Di martedì 9 febbraio 2021) Domani il Napoli sarà impegnato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Gattuso, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport vorrebbe tentare la carta Osimhen titolare. “L’idea è lì, a ingombrargli la mente. riflette, Rino Gattuso. Sul momento suo e del Napoli, ovviamente, ma anche sulle contromisure da adottare per provare a venire fuori dalla tempesta in cui si è cacciato dopo i risultati ottenuti nelle ultime settimane. Sta ragionando, l’allenatore, sull’opportunità di schierare Victor Osimhen dal primo minuto, domani sera, a Bergamo”. Il nigeriano non gioca titolare da inizio novembre, contro il Bologna al Dall’Ara. “Da un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Domani il Napoli sarà impegnato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, secondo quanto scrive ladello Sport vorrebbe tentare la carta. “L’idea è lì, a ingombrargli la mente., Rino. Sul momento suo e del Napoli, ovviamente, ma anche sullemisure da adottare per provare a venire fuori dalla tempesta in cui si è cacciato dopo i risultati ottenuti nelle ultime settimane. Sta ragionando, l’allenatore,diVictordal primo minuto, domani sera, a Bergamo”. Il nigeriano non giocada inizio novembre,il Bologna al Dall’Ara. “Da un ...

