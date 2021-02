Draghi, consultazioni oggi. «Vaccini ai prof, sito web e call center. No flat tax». M5S, voto Rousseau a rischio rinvio. Salvini: pace fiscale. Berlusconi: pieno sostegno (Di martedì 9 febbraio 2021) Concluso il secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, con le forze politiche. Gli incontri a Montecitorio sono iniziati stamani con il Gruppo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 febbraio 2021) Concluso il secondo giro didel presidente del Consiglio incaricato, Mario, con le forze politiche. Gli incontri a Montecitorio sono iniziati stamani con il Gruppo...

fattoquotidiano : Berlusconi alle consultazioni con Draghi ma mai in udienza. Negli ultimi 5 mesi chiesti 8 rinvii per motivi di salu… - berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - AntonellaColoru : RT @fattoquotidiano: Berlusconi alle consultazioni con Draghi ma mai in udienza. Negli ultimi 5 mesi chiesti 8 rinvii per motivi di salute… - IlLiberalelib : RT @giorgiomule: Una foto che è già storia e che rappresenta lo spirito con cui il presidente #Berlusconi ha guidato la delegazione di #For… -