DAZN favorita sui diritti Serie A del triennio 2021-24, Sky più indietro (Di martedì 9 febbraio 2021) Il verdetto ancora non è stato ufficializzato, ma a seguito della riunione che si è tenuta ieri in Lega, i presidenti del campionato italiano avrebbero optato per un cambiamento importante circa la suddivisione dei diritti tv del prossimo triennio: spostare, cioè, tutta la Serie A sulla app di DAZN, dopo ben 17 anni di messa in onda sui canali Sky. Si tratterebbe di un cambiamento radicale per la tradizione degli appassionati italiani, ma di mezzo ci sono affari miliardari e quindi necessita di un valido e attento ragionamento. Proprio per questo motivo, le società hanno rimandato il discorso per l'assegnazione ufficiale dei diritti tv per il prossimo triennio 2021-2024 al 11 febbraio 2021.

