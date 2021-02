Coronavirus, i dati – 10.630 casi con 274mila test: scende il tasso di positività. 422 morti (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 10.630 i nuovi casi di Coronavirus accertati nel nostro Paese, in aumento rispetto ai 7.970 di ieri. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati 130mila test in più (274.263 contro i 144.270 di ieri). Di conseguenza, il tasso di positività passa dal 5,5% al 3,9%. Ancora alto il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono decedute altre 422 persone a causa del Covid. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 10.630 i nuovidiaccertati nel nostro Paese, in aumento rispetto ai 7.970 di ieri. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati 130milain più (274.263 contro i 144.270 di ieri). Di conseguenza, ildipassa dal 5,5% al 3,9%. Ancora alto il numero dei: nelle ultime 24 ore sono decedute altre 422 persone a causa del Covid. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

