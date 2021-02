Chiara Ferragni e Fedez, in arrivo un docu-reality su Amazon Prime Video (Di martedì 9 febbraio 2021) In una puntata di Ogni Mattina, il giornalista Santo Pirotta ha fatto un annuncio bomba su Chiara Ferragni e Fedez durante la sua rubrica Un Santo in Paradiso. Il cantante e l’influencer sbarcheranno su Amazon Prime Video per mettere in scena un docu-reality incentrato sulla loro vita familiare. Le notizie in merito a questo nuovo progetto, però, sono davvero poche, in quanto pare che dietro ci siano delle severe norme di riservatezza. Nel caso in cui esse dovessero essere infrante, le penali da pagare sembrerebbero essere davvero salate. Per tale ragione, vediamo cosa è emerso al momento sulla questione. Le anticipazioni sul docu-reality di Chiara Ferragni e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 febbraio 2021) In una puntata di Ogni Mattina, il giornalista Santo Pirotta ha fatto un annuncio bomba sudurante la sua rubrica Un Santo in Paradiso. Il cantante e l’influencer sbarcheranno super mettere in scena unincentrato sulla loro vita familiare. Le notizie in merito a questo nuovo progetto, però, sono davvero poche, in quanto pare che dietro ci siano delle severe norme di riservatezza. Nel caso in cui esse dovessero essere infrante, le penali da pagare sembrerebbero essere davvero salate. Per tale ragione, vediamo cosa è emerso al momento sulla questione. Le anticipazioni suldie ...

tuttopuntotv : Chiara Ferragni e Fedez, in arrivo un docu-reality su Amazon Prime Video #ChiaraFerragni #Fedex #AmazonPrimeVideo… - infoitcultura : Chiara Ferragni, il pericolo per Leone: 'occhio a quelle ceste'. Cosa notano i fan nella foto della cameretta - infoitcultura : Chiara Ferragni svela: 'Ecco la cameretta di Leo' - infoitcultura : Chiara Ferragni mostra la cameretta di Leone e riceve critiche: 'troppo pericoloso!' | VIDEO - infoitcultura : Chiara Ferragni e Fedez come Sandra e Raimondo. Il docu-reality sulla loro vita in famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni, la gonna... si strappa!

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni è ormai agli sgoccioli e a quanto pare qualche vestito dell'influencer non avrebbe 'retto' al pancione. Sui social Chiara Ferragni mostra con orgoglio le rotondità della sua gravidanza ...

Tutti gli amori vip nati e finiti durante il lockdown

Molti vip, magari approfittando della lunga pausa dal lavoro, hanno trovato la spinta giusta per allargare la famiglia durante il lockdown . Pensiamo a Chiara Ferragni e Alessia Ventura , Cristina Chiabotto e Tania Cagnotto , per esempio, che mostrano con orgoglio la dolce attesa. Altri invece hanno patito le restrizioni e non hanno retto alla dura ...

Chiara Ferragni e Fedez come Sandra e Raimondo. Il docu-reality sulla loro vita in famiglia Corriere della Sera Valentina Ferragni sbotta: “Basta chiedermi se sono incinta”

La sorella dell'influencer più famosa d'Italia replica a tonoLa sorella di Chiara Ferragni si è mostrata insieme al fidanzato Luca Vezil sul davanzale di una finestra davanti al duomo di Firenze, avvo ...

Chiara Ferragni e Fedez: nuova serie tv come Casa Vianello?

La coppia è stata ripresa da telecamere presenti nel loro appartamento, nelle loro auto, nei loro spostamenti, insomma seguiti 24 ore al ...

La seconda gravidanza diè ormai agli sgoccioli e a quanto pare qualche vestito dell'influencer non avrebbe 'retto' al pancione. Sui socialmostra con orgoglio le rotondità della sua gravidanza ...Molti vip, magari approfittando della lunga pausa dal lavoro, hanno trovato la spinta giusta per allargare la famiglia durante il lockdown . Pensiamo ae Alessia Ventura , Cristina Chiabotto e Tania Cagnotto , per esempio, che mostrano con orgoglio la dolce attesa. Altri invece hanno patito le restrizioni e non hanno retto alla dura ...La sorella dell'influencer più famosa d'Italia replica a tonoLa sorella di Chiara Ferragni si è mostrata insieme al fidanzato Luca Vezil sul davanzale di una finestra davanti al duomo di Firenze, avvo ...La coppia è stata ripresa da telecamere presenti nel loro appartamento, nelle loro auto, nei loro spostamenti, insomma seguiti 24 ore al ...