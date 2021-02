Chi è Daniele Franco, l’uomo a cui Draghi starebbe per affidare le chiavi dell’economia (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel totoministri degli ultimi giorni Daniele Franco c’è sempre. E’ il personaggio più accreditato alla successione al piddino Gualtieri all’Economia, amico e collaboratore di Draghi dai tempi di Bankitalia. Daniele Franco: per sei anni ha guidato la ragioneria dello Stato “l’uomo ideale – scrive La Stampa – per tener dietro ai conti del Tesoro e alla gestione dei 209 miliardi di fondi europei. Perché prima in via Nazionale e poi nei sei anni in cui ha guidato la Ragioneria generale dello Stato (maggio 2013/maggio 2019) la sua missione, la sua specialità, è stata esattamente questa: fare le pulci ai conti pubblici, controllare le copertura e l’efficacia dei provvedimenti”. I grillini lo consideravano un nemico La sua occhiuta vigilanza aveva fatto sì che i grillini lo considerassero un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel totoministri degli ultimi giornic’è sempre. E’ il personaggio più accreditato alla successione al piddino Gualtieri all’Economia, amico e collaboratore didai tempi di Bankitalia.: per sei anni ha guidato la ragioneria dello Stato “ideale – scrive La Stampa – per tener dietro ai conti del Tesoro e alla gestione dei 209 miliardi di fondi europei. Perché prima in via Nazionale e poi nei sei anni in cui ha guidato la Ragioneria generale dello Stato (maggio 2013/maggio 2019) la sua missione, la sua specialità, è stata esattamente questa: fare le pulci ai conti pubblici, controllare le copertura e l’efficacia dei provvedimenti”. I grillini lo consideravano un nemico La sua occhiuta vigilanza aveva fatto sì che i grillini lo considerassero un ...

Daniele_Manca : Draghi, l’iatruzione dai gesuiti, i genitori persi da ragazzo, poi Caffè e, con il Nobel Modigliani, al Mit di Bost… - Daniele_Manca : I pontieri insospettabili di Lega e Pd, tra partito del Nord e lotta alla mafia, sono entrati in azione ecco chi so… - paola_m_55 : @LinoGuanciale E chi se la perde! Pino Daniele, il caffè Gambrinus, il tuo fascino e la ricostruzione di quel trist… - AslanNerazzurro : @marifcinter Daniele, ma dove sta scritto che vendere sia mandare in malora un progetto e non migliorarlo? Chi comp… - bonko89 : @PinelliMeo Per chi non usa Twitch e volete vederlo se volete ci stanno i video su YouTube scrivete 'Bobo TV Daniel… -