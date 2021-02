Ceccardi Lega | Draghi è la scelta giusta

paglialunga00 : RT @LucillaMasini: L'ex candidata leghista Ceccardi: 'La Lega è sempre stata europeista'. Sì, e Almirante era un sindacalista. #salvinieur… - BiancaMeravigl1 : RT @LucillaMasini: L'ex candidata leghista Ceccardi: 'La Lega è sempre stata europeista'. Sì, e Almirante era un sindacalista. #salvinieur… - ClaudioZavatti1 : RT @LucillaMasini: L'ex candidata leghista Ceccardi: 'La Lega è sempre stata europeista'. Sì, e Almirante era un sindacalista. #salvinieur… - ITestini : RT @LucillaMasini: L'ex candidata leghista Ceccardi: 'La Lega è sempre stata europeista'. Sì, e Almirante era un sindacalista. #salvinieur… - BolloFranco5 : RT @LucillaMasini: L'ex candidata leghista Ceccardi: 'La Lega è sempre stata europeista'. Sì, e Almirante era un sindacalista. #salvinieur… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceccardi Lega

La Nazione

... abbiamo chiesto all'Europarlamentare della, e candidata del Centrodestra alle scorse elezioni regionali, di settembre, Susanna, di spiegarci le ragioni del sostegno all'ex presidente ...Firenze" La commissione per le politiche europee, presieduta da Francesco Gazzetti (Pd) ha sentito ieri in collegamento streaming gli europarlamentari Simona Bonafè (Pd), Susanna) e Nicola Danti (Italia viva) sul tema del Next Generation Eu e, più in prospettiva, anche sul programma di fondi strutturali per il prossimo settennato. Si tratta del primo di una ..."La nostra scelta di appoggiare Draghi è fatta nell'interesse del Paese, i nostri elettori hanno capito: sono convinta che guadagneremo consensi" dice l'europarlamentare del Carroccio ...L'europarlamentare trombata alle regionali in Toscana: "Se parliamo delle radici giudaico-cristiane e di certi valori e principi. Poi certo, l'Unione europea..." ...