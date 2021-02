Bologna, due giocatori verso il forfait contro il Benevento (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBologna – Il tre a zero rifilato al Parma in trasferta tiene alto il morale in casa Bologna. Mihajlovic non ha concesso giorni di riposo alla squadra dopo la bella prestazione di domenica pomeriggio per provare a sfruttare la spinta del trionfo in ottica Benevento. contro i giallorossi si giocherà venerdì sera e il tecnico serbo non ha intenzione di lasciare nulla al caso. A tenere banco tra i felsinei è l’ottima prestazione del comparto offensivo guidato da Musa Barrow, alla ricerca della definitiva consacrazione nel ruolo di punta centrale cucitogli addosso dal suo allenatore. Le quotazioni di Sansone alle sue spalle accanto a Soriano sono in risalita, ma è a centrocampo che Miha dovrà gestire le forze. La squalifica di Svanberg libera infatti un posto in mediana al fianco di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il tre a zero rifilato al Parma in trasferta tiene alto il morale in casa. Mihajlovic non ha concesso giorni di riposo alla squadra dopo la bella prestazione di domenica pomeriggio per provare a sfruttare la spinta del trionfo in otticai giallorossi si giocherà venerdì sera e il tecnico serbo non ha intenzione di lasciare nulla al caso. A tenere banco tra i felsinei è l’ottima prestazione del comparto offensivo guidato da Musa Barrow, alla ricerca della definitiva consacrazione nel ruolo di punta centrale cucitogli addosso dal suo allenatore. Le quotazioni di Sansone alle sue spalle accanto a Soriano sono in risalita, ma è a centrocampo che Miha dovrà gestire le forze. La squalifica di Svanberg libera infatti un posto in mediana al fianco di ...

