Australian Open 2021: buona la prima per Nadal, sconfitto Djere in tre set (Di martedì 9 febbraio 2021) Rafael Nadal approda al secondo turno degli Australian Open 2021. Il maiorchino non ha avuto problemi all’esordio, superando il serbo Laslo Djere in meno di due ore di gioco. In questo modo il numero due del seeding è uscito allo scoperto circa le sue condizioni fisiche, che erano un’incognita alla vigilia vista l’assenza in Atp Cup. Un incontro gestito al meglio dallo spagnolo, nonostante la buona performance dell’avversario che ha fatto partita pari in alcuni tratti del primo e del secondo set. Non c’è stata storia invece nel terzo, dominato da Rafa: il punteggio finale è di 6-3 6-4 6-1 in un’ora e 52 minuti di gioco. Al prossimo turno Nadal affronterà il vincente tra Mmoh e Troicki. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Rafaelapproda al secondo turno degli. Il maiorchino non ha avuto problemi all’esordio, superando il serbo Lasloin meno di due ore di gioco. In questo modo il numero due del seeding è uscito allo scoperto circa le sue condizioni fisiche, che erano un’incognita alla vigilia vista l’assenza in Atp Cup. Un incontro gestito al meglio dallo spagnolo, nonostante laperformance dell’avversario che ha fatto partita pari in alcuni tratti del primo e del secondo set. Non c’è stata storia invece nel terzo, dominato da Rafa: il punteggio finale è di 6-3 6-4 6-1 in un’ora e 52 minuti di gioco. Al prossimo turnoaffronterà il vincente tra Mmoh e Troicki. SportFace.

Eurosport_IT : SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov… - Eurosport_IT : ORGOGLIOSI DI TE! ?? Jannik Sinner saluta gli Australian Open al primo turno ma l'azzurro ha combattuto con voglia… - oktennis : Prima sorpresa nel tabellone femminile con l’eliminazione di Azarenka, che però ha accusato problemi fisici durante… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 9 febbraio in DIRETTA: sconfitte per Seppi Trevisan e Cecchinato. Vittorie per… - Eurosport_IT : La resistenza di Djere dura due set: Nadal passa in 1 ora e 53' ???????? #EurosportTENNIS | #AO2021 -