Assassin's Creed Valhalla miglior lancio del franchise, nuovo record per i guadagni di Ubisoft (Di martedì 9 febbraio 2021) Ubisoft ha condiviso i risultati finanziari del terzo trimestre, che ha avuto termine il 31 dicembre 2020, ed è stato definito da Yves Guillemot come "di gran lunga il trimestre più forte nella storia di Ubisoft". Questa crescita è stata in gran parte dovuta ad Assassin's Creed Valhalla, che ha avuto il più grande lancio di tutti i giochi di Assassin's Creed di sempre. Il gioco ha anche registrato entrate record per il franchise di Assassin's Creed nel suo complesso. Altri punti salienti includono Rainbow Six Siege, che è cresciuto fino a oltre 70 milioni di giocatori, con un aggiornamento gratuito rilasciato per i giocatori Xbox Series X, Xbox Series S e PS5, abilitando il supporto a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021)ha condiviso i risultati finanziari del terzo trimestre, che ha avuto termine il 31 dicembre 2020, ed è stato definito da Yves Guillemot come "di gran lunga il trimestre più forte nella storia di". Questa crescita è stata in gran parte dovuta ad's, che ha avuto il più grandedi tutti i giochi di'sdi sempre. Il gioco ha anche registrato entrateper ildi'snel suo complesso. Altri punti salienti includono Rainbow Six Siege, che è cresciuto fino a oltre 70 milioni di giocatori, con un aggiornamento gratuito rilasciato per i giocatori Xbox Series X, Xbox Series S e PS5, abilitando il supporto a ...

GamingTalker : Ubisoft ha avuto il suo miglior trimestre di sempre grazie (soprattutto) ad Assassin's Creed Valhalla… - affaridanerd : ?? VIDEOGIOCHI GRATIS ?? Assassin's Creed Chronicles: China è ora gratis su Ubisoft Store ?? - Panik17 : RT @UbisoftItalia: Sono partite le Lunar Sale! Scarica gratuitamente Assassin's Creed Chronicles China per un periodo di tempo limitato e a… - CriptAssassini : RT @AssassinsITA: Sono partite le Lunar Sale! Scarica gratuitamente Assassin's Creed Chronicles China per un periodo di tempo limitato e ap… - tech_gamingit : Ubisoft regala Assassin's Creed Chronicles China per festeggiare il capodanno cinese -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Giochi gratis PC, Ubisoft Connect vi regala un Assassin's Creed

Questa volta possiamo scaricare direttamente dallo Store per PC, Assassin's Creed Chronicles China, un ottimo capitolo della saga parallela a quella principale . Come sempre, se volete scaricarlo vi ...

Sconti fino al 20% sull'usato garantito di Amazon!

... come lo speaker JBL Go 2 che può esser acquistato a 29,99 , molti titoli per i collezionisti di home video oppure i tanti accessori per console e videogiochi del calibro di Assassin's Creed ...

Assassin's Creed Valhalla: la community si interroga sulle microtransazioni Everyeye Videogiochi Assassin's Creed Valhalla miglior lancio del franchise, nuovo record per i guadagni di Ubisoft

La storia di Eivor amata da tanti. Ubisoft ha condiviso i risultati finanziari del terzo trimestre, che ha avuto termine il 31 dicembre 2020, ed è stato definito da Yves Guillemot come "di gran lunga ...

Assassin's Creed Valhalla, incassi record: miglior lancio di sempre per la serie

Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft, totalizzando incassi da record.. Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del miglior lancio ...

Questa volta possiamo scaricare direttamente dallo Store per PC,'sChronicles China, un ottimo capitolo della saga parallela a quella principale . Come sempre, se volete scaricarlo vi ...... come lo speaker JBL Go 2 che può esser acquistato a 29,99 , molti titoli per i collezionisti di home video oppure i tanti accessori per console e videogiochi del calibro di's...La storia di Eivor amata da tanti. Ubisoft ha condiviso i risultati finanziari del terzo trimestre, che ha avuto termine il 31 dicembre 2020, ed è stato definito da Yves Guillemot come "di gran lunga ...Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft, totalizzando incassi da record.. Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del miglior lancio ...