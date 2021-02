Alghero | segrega e picchia l’ex compagna | la denuncia dopo la fuga

(Di martedì 9 febbraio 2021) A far venire a galla cosa avrebbe subito per un tempo al momento non specificato è stata una ragazza, la vittima di quello che ha definito ai Carabinieri essere stato il suo aguzzino,fidanzato.ta eta dalfidanzato Non è ancora possibile riuscire a ricostruire il quadro dell’intera vicenda, le indagini sul caso sono ancora in fase preliminare. A portare alla luce tutto quello che avrebbe subito da parte delfidanzato è stata una ragazza la cui identità non è stata resa nota, residente adin Sardegna. La ragazza, scappata da quella casa dove avrebbe vissutota, avrebbe raggiunto il Pronto Soccorso dove successivamente, incalzata dai Carabinieri chiamati ad intervenire dai medici, avrebbe confessato e ...

La Nuova Sardegna

L'indagine, da cui è scattato l'ordine del Giudice per le Indagini preliminari, ha tratto origine dall'intervento dei Carabinieri presso il locale Pronto Soccorso, luogo dove la donna ...