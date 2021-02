(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quest’oggi è stato presentato loMi 11 5G a livello globale, rendendoloanche in. Esaminiamone insieme le peculiarità Con l’evento Spotlight Onha reso ufficiale a livello globale il suo ultimo flagship smartphone, loMi 11 5G. Il device monta componenti di fascia premium come il display AMOLED WQHD+, lo Snapdragon 888 5G e una lente fotografica da 108MP con innovazioni lato software. Il dispositivo è stato introdotto più di un mese fa nel mercato asiatico ma da quest’oggi sarà possibile acquistarlo inMi 11 5G: caratteristiche Iniziamo l’analisi estetica partendo dalla scocca posteriore ove troviamo il logoin basso a sinistra con al di sopra il comparto fotografico racchiuso in un ...

tuttoteKit : #Xiaomi Mi 11 5G: finalmente disponibile in Italia | Prezzi #Android #Smartphone #XiaomiMi11 #tuttotek - infoitscienza : Xiaomi Mi 11 5G: finalmente disponibile in Italia | Prezzi - zazoomblog : Finalmente Xiaomi Mi 11 5G: il super smartphone con processore e fotocamera al top - #Finalmente #Xiaomi #super… - infoitscienza : Xiaomi Mi MIX 4: il brand rompe finalmente il silenzio, ecco i piani - infoitscienza : Xiaomi Mi Mix 4: ci siamo quasi, finalmente -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi finalmente

Grazie ai nuovi sensori la fotografia computazionale staarrivando sulle mirrorless Vai ...Qualche settimana fa Hasselblad è stata vociferata anche per una collaborazione con, ed è ...LoMi 11 5G è statoufficializzato anche per l'Italia , permettendoci così di conoscere anche il prezzo previsto per il dispositivo nel nostro Paese. L'evento internazionale ci ha dato ...Xiaomi va all'assalto della fascia alta del mercato mobile ufficializzando l'arrivo in Italia di Xiaomi Mi 11, tra i migliori smartphone 2021.Dopo Xiaomi, ora anche OnePlus viene indicata come azienda che avrebbe scelto di dotare i suoi smartphone di alta gamma con lenti prodotte dalla svedese Hasselblad.