Usa, Biden schiera bombardieri B - 1 in Norvegia. E manda così un messaggio a Putin (Di martedì 9 febbraio 2021) Washington, 8 febbraio 2021 - Gli Stati Uniti hanno deciso di schierare i bombardieri B - 1 in Norvegia . Un chiaro messaggio di avvertimento del neo presidente Joe Biden alla politica estera di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Washington, 8 febbraio 2021 - Gli Stati Uniti hanno deciso dire iB - 1 in. Un chiarodi avvertimento del neo presidente Joealla politica estera di ...

DantiNicola : Trump decise di portare gli USA fuori dal Consiglio ONU per i diritti umani. Oggi l'amministrazione Biden è pronta… - fattoquotidiano : Commercio internazionale, Biden nella linea della continuità con Trump: tutela del made in Usa e “guerra” alla Cina… - gualtierieurope : Cordiale telefonata con @JanetYellen, Segretaria al Tesoro dell’Amministrazione Biden. Reciproca volontà di collabo… - Brownfox_51 : RT @noitre32: Presidente Camera di Commercio USA, amico di Biden, si dimette dopo che il Time l'ha indicato tra i possibili responsabili de… - maxschiavini : RT @ideadestra_: Delirio #RulaJebreal: attaccheremo la #Russia, occorre ritornare alla #GuerraFredda. #Putin ha ucciso i soldati USA in Af… -