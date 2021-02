Uomini e Donne, puntata 8-02-2021: la scelta di Davide Donadei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, a Uomini e Donne andrà in onda una puntata incentrata sul tronista Davide Donadei e sulla sua scelta. Come sempre nel programma di Maria De Filippi, si tratta di una puntata registrata qualche giorno fa e nello specifico si tratta della prima parte della scelta, con le ultime esterne delle due corteggiatrici rimaste – Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore – con il tronista, che apparirà molto in ansia. La scelta, come è noto, è stata Chiara, ma l’addio a Beatrice sarà ugualmente commovente. La puntata della scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne La puntata odierna avrà inizio con ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale 5, aandrà in onda unaincentrata sul tronistae sulla sua. Come sempre nel programma di Maria De Filippi, si tratta di unaregistrata qualche giorno fa e nello specifico si tratta della prima parte della, con le ultime esterne delle due corteggiatrici rimaste – Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore – con il tronista, che apparirà molto in ansia. La, come è noto, è stata Chiara, ma l’addio a Beatrice sarà ugualmente commovente. LadelladiLaodierna avrà inizio con ...

