Truffa online | sannita raggirato da un falso agente assicurativo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento un uomo di 41 anni della provincia di Caserta, già noto alle Forze dell’ordine, per il reato di. Le indagini erano state avviate nel maggio dello scorso anno, in seguito alla denuncia di un cittadino del posto ed hanno consentito di accertare che, iltore, presentatosi comesu un noto sito WEB, gli aveva offerto, a condizioni economiche apparentemente molto vantaggiose, una polizza assicurativa per la sua moto, a copertura della responsabilità civile verso terzi, risultata poi falsa, per stipulare la quale il malcapitato contraente aveva accreditato oltre 800 euro su ...