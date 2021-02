Spallanzani | 133 pazienti ricoverati | di cui 31 in terapia intensiva

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 133 (+7 rispetto a ieri). Di questi, 31(come ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 1.946”.

