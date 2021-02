Sondaggi gradimento leader, Mario Draghi supera Giuseppe Conte (Di lunedì 8 febbraio 2021) Amore a prima vista. Sembra esser proprio così, almeno a vedere i nuovi Sondaggi sul gradimento dei leader politici, per il rapporto italiani-Mario Draghi appena iniziato. E a dire il vero, come hanno osservato sarcasticamente alcuni tra i commentatori più “velenosi”, a contribuire a far salire così rapidamente il gradimento per l’ex presidente Bce ci sarebbe anche la “grancassa” mediatica. In stile non prettamente british, anzi, piuttosto agiografico: dai racconti dei compagni di classe ai ritratti del “Draghi privato” che impazzano in questi giorni. ARTICOLO Governo Draghi, i possibili ministri della sua squadra: l’opzione dei “numeri due” gradimento leader politici: Draghi sorpassa ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Amore a prima vista. Sembra esser proprio così, almeno a vedere i nuovisuldeipolitici, per il rapporto italiani-appena iniziato. E a dire il vero, come hanno osservato sarcasticamente alcuni tra i commentatori più “velenosi”, a contribuire a far salire così rapidamente ilper l’ex presidente Bce ci sarebbe anche la “grancassa” mediatica. In stile non prettamente british, anzi, piuttosto agiografico: dai racconti dei compagni di classe ai ritratti del “privato” che impazzano in questi giorni. ARTICOLO Governo, i possibili ministri della sua squadra: l’opzione dei “numeri due”politici:sorpassa ...

