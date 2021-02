Sci alpino | Mondiali 2021 | gli azzurri per i due superG Torna Mattia Casse!

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono state rese note le due squadre italiane che prenderanno parte aiin programma a Cortina per idi sci, rispettivamente alle 10:30 (donne) e 13:00 (uomini) di domani. Saranno le due prime gare della rassegna iridata, dopo la cancellazione della combinata odierna. Per quel che riguarda gli uomini, ci saranno cinqueal via, uno in più in quanto Dominik Paris ha lo status di Campione del Mondo in carica. Con lui Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi eCasse. Proprio per quest’ultimo è molto significativa la selezione, dal momento che proveniva da un infortunio piuttosto serio, la frattura all’astragalo del piede sinistro: scenderà sulla neve a dieci giorni dal suo trentunesimo compleanno. Per quanto riguarda invece le donne, il poker d’assi è ...