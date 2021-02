Scafati | il Tar al sindaco Cristoforo Salvati | “Riapri le scuole”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La battaglia contro i contagi ed il coronavirus nella scuola, diventa sempre di più una battaglia anche amministrativa. L’ultimo colpo di scena arriva dadove il, per timore della crescita dei positivi, aveva chiuso fino al 20 febbraio prossimo tutte le. Puntuale è arrivata su ricorso di un gruppo di cittadini la sentenza del tribunale amministrativo regionale che invece accoglie l’istanza dei genitori e chiede aldi rivedere la sua scelta. Il provvedimento ha efficacia immediata: saranno i dirigenti a valutare se vi sono le condizioni per aprire già domani. Come si legge nella sentenza, le motivazioni fanno riferimento al fatto che nell’attuale contesto pandemico, il potere ...

