Salvini: "Draghi? Da altri capricci, da noi cuore oltre ostacolo"

Sul governo Draghi, "gli altri fanno i capricci, noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di alcuni incontri in Regione Lombardia e alla vigilia delle nuove consultazioni con il presidente incaricato. "Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C'è un modello lombardo, che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso", ha spiegato ancora Salvini, continuando: "Obiettivo è quello di mettere in sicurezza entro marzo tutta la ...

