Salvini “Abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, altri mettono veti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “altri mettono veti e fanno capricci, noi Abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Milano, in merito alla formazione del Governo Draghi. “Abbiamo accolto l'appello del presidente della Repubblica”, ha aggiunto.“Domani la priorità che porteremo al tavolo del professore Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute – ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno -. C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso”.“L'obiettivo è quello di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “e fanno capricci, noiill'”. Lo dice il segretario della Lega Matteo, incontrando i giornalisti a Milano, in merito alla formazione del Governo Draghi. “accolto l'appello del presidente della Repubblica”, ha aggiunto.“Domani la priorità che porteremo al tavolo del professore Draghi, mentresi occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute – ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno -. C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso”.“L'obiettivo è quello di ...

