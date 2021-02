“Pokljuka 2021: per l’Italia con 3 medaglie e 1 oro si potrà parlare di Mondiale riuscito” ‘Bersaglio Mobile’ con Renè Laurent Vuillermoz (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il massimo circuito del biathlon si appresta ad affrontare il momento culmine della propria stagione, ovvero i Mondiali di Pokljuka, che si disputeranno dal 10 al 21 di febbraio. Oltre a conferire le medaglie iridate, le competizioni sotto egida Ibu assegnano punti anche per la classifica generale di Coppa del Mondo, a differenza di quanto avviene nelle discipline di area Fis. Si tratterà, dunque, del momento cruciale dell’intera stagione. Cosa ci si può aspettare dall’Italia? E quali sono le caratteristiche dell’impianto sloveno? Andiamo a scoprirlo in compagnia dell’ex biathleta azzurro René Laurent Vuillermoz nell’ottava puntata di “Bersaglio Mobile”, la rubrica di approfondimento e analisi dedicata alla disciplina. Partiamo dal contesto in cui si gareggerà, ovvero Pokljuka. Quali ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il massimo circuito del biathlon si appresta ad affrontare il momento culmine della propria stagione, ovvero i Mondiali di, che si disputeranno dal 10 al 21 di febbraio. Oltre a conferire leiridate, le competizioni sotto egida Ibu assegnano punti anche per la classifica generale di Coppa del Mondo, a differenza di quanto avviene nelle discipline di area Fis. Si tratterà, dunque, del momento cruciale dell’intera stagione. Cosa ci si può aspettare dal? E quali sono le caratteristiche dell’impianto sloveno? Andiamo a scoprirlo in compagnia dell’ex biathleta azzurro Renénell’ottava puntata di “Bersaglio Mobile”, la rubrica di approfondimento e analisi dedicata alla disciplina. Partiamo dal contesto in cui si gareggerà, ovvero. Quali ...

FondoItalia : Biathlon - Verso Pokljuka: tutte le medaglie mondiali conquistate dall'Italia nella storia - FreddieTee : RT @FondoItalia: Biathlon - Annunciato il contingente azzurro per il Mondiale di Pokljuka - wonderDorofan : RT @FondoItalia: Biathlon - Annunciato il contingente azzurro per il Mondiale di Pokljuka - mamuam : RT @FondoItalia: Biathlon - Annunciato il contingente azzurro per il Mondiale di Pokljuka - sportface2016 : #Biathlon Mondiali #Pokljuka 2021, i convocati dell'Italia -