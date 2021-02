Pirelli confermata “Gold Class” da S&P su tematiche sostenibilità

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –si è aggiudicata anche quest’anno la medaglia d’oro per la, venendoalla categoria “” nel Sustainability Yearbook 2021 di S&P Global, che ha esaminato il profilo didi oltre 7.000 aziende. Laifica viene realizzata annualmente sulla base dei risultati del SAM Corporate Sustainabilty Assessment per gli indici Dow Jones Sustainability.è stata l’unica azienda del settore “Auto Components” a livello mondiale ad aver ottenuto il riconoscimento “Distinction”, confermandosi leader del settore con un punteggio complessivo di 84 punti contro una media del comparto di 35 punti. “La conferma dinella ...

