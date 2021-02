“Non puoi dire queste cose!”. Barbara D’Urso riprende la vip davanti a tutti. Ma niente da fare (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella seconda parte di ‘Pomeriggio 5’, il programma di Barbara D’Urso, è stato dato spazio ad un argomento molto interessante. Anche se si è toccato ugualmente il tema coronavirus, si è voluto puntare più che altro sui viaggi dei personaggi famosi all’estero nonostante le limitazioni imposte dal momento. E la padrona di casa ha perso la pazienza quando ha ascoltato una testimonianza di una vip, che lei non ha assolutamente accettato di buon grado. Il suo commento è stato esplicito. L’ospite in studio si stava difendendo a spada tratta, con motivazioni che però non stavano convincendo nessuno, quindi Barbara D’Urso ha deciso di intervenire per fare alcune precisazioni e rispondere per le rime alla donna. Tra l’altro la persona in questione non ha commentato sui social nel migliore dei modi i programmi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella seconda parte di ‘Pomeriggio 5’, il programma di, è stato dato spazio ad un argomento molto interessante. Anche se si è toccato ugualmente il tema coronavirus, si è voluto puntare più che altro sui viaggi dei personaggi famosi all’estero nonostante le limitazioni imposte dal momento. E la padrona di casa ha perso la pazienza quando ha ascoltato una testimonianza di una vip, che lei non ha assolutamente accettato di buon grado. Il suo commento è stato esplicito. L’ospite in studio si stava difendendo a spada tratta, con motivazioni che però non stavano convincendo nessuno, quindiha deciso di intervenire peralcune precisazioni e rispondere per le rime alla donna. Tra l’altro la persona in questione non ha commentato sui social nel migliore dei modi i programmi ...

