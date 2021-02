(Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo il bruttoscattato intorno alle 23 locali (le 3 in Italia, ndr ) nella notte tra venerdì e sabato, al circuito argentinode Ríosono partiti idi ristrutturazione, ...

Gazzetta_it : .@MotoGP, #incendio Termas de Rio Hondo: via ai lavori di #ricostruzione - dinoadduci : MotoGP, incendio Termas de Rio Hondo: via ai lavori di ricostruzione - automotorinews : ??Incendio sul circuito di Termas de Rio Hondo ?? Qual è stata la causa #MotoGP #8febbraio - CamyGaly : RT @corsedimoto: MOTOGP - Riparte la ricostruzione all'Autodromo di Termas de Rio Hondo. La causa dell'incendio sarebbe un corto circuito s… - corsedimoto : MOTOGP - Riparte la ricostruzione all'Autodromo di Termas de Rio Hondo. La causa dell'incendio sarebbe un corto cir… -

Dopo il bruttoscattato intorno alle 23 locali (le 3 in Italia, ndr ) nella notte tra venerdì e sabato, al circuito argentino Termas de Río Hondo sono partiti i lavori di ristrutturazione, come riporta il ...Valentino Rossi, verso l infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 annial circuito di Termas De Rio Hondo: danni per milioni 06/02/2021 A 09:49Marc Marquez mostra ...Riparte la ricostruzione all'Autodromo di Termas de Rio Hondo. La causa dell'incendio sarebbe un corto circuito scatenato da alcuni operai saldatori.Il direttore generale di Termas de Rio Hondo ha parlato dei danni subiti alle strutture dell'autodromo dopo l'incendio ...