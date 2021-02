L' Oms | ' Il vaccino AstraZeneca resta importante | troppo presto per respingerlo'

Agenzia_Italia : L'Oms vuole capire se il vaccino AstraZeneca funziona con le varianti - paolasoriani53 : RT @MinervaMcGrani1: L’Oms dovrebbe capire che è il vaccino a generare le varianti...chiedo troppo??? #8febbraio - cdaria1 : RT @Gazzettino: Vaccino Astrazeneca, il Sudafrica ha interrotto l'inoculazione: «Non è efficace sulla variante». Oggi riunione dell'Oms htt… - CCavaioni : RT @MinervaMcGrani1: L’Oms dovrebbe capire che è il vaccino a generare le varianti...chiedo troppo??? #8febbraio - zamlap : RT @MinervaMcGrani1: L’Oms dovrebbe capire che è il vaccino a generare le varianti...chiedo troppo??? #8febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Oms vaccino

Sono quasi 337,2 milioni le dosi delche Covax ha intenzione di inviare i 145 Paesi entro la prima metà del 2021. ''E' decisamente troppo presto per respingere questo'', ha dichiarato ...... ha detto il direttore generale dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus . "È vitale che i Paesi ci ... In difesa deldi AstraZeneca sviluppato in collaborazione con l'Università di Oxford è sceso ...ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "È vitale che i Paesi ci continuino a segnalare la scoperta di nuove varianti in modo che le aziende che producono i vaccini ...Richard Hatchett, tra le figure responsabili di Covax; "'E' assolutamente fondamentale usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione nel modo più efficace'' ...