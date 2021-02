L’ex carcerato che aiuta i poveri invisibili: “C’è chi mi dice che se non ruba non sa come fare” (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex carcerato che aiuta i poveri invisibili. In quella che doveva essere un’officina di Rozzano, nell’hinterland di Milano, Gennaro Speria, ex carcerato dal passato controverso, dall’inizio della pandemia si è trovato ad aiutare sempre più persone che a causa del Covid-19 hanno perso i loro lavori saltuari o in nero. “La gente è arrivata allo stremo, e mi dicono che si sentono abbandonati”, racconta “Genny lo Zio”, che rivela: “Ci sono giovani che mi dicono: ‘Zio, il nostro futuro qual è? Se non spaccio, se non vado a rubare come faccio, come vivo?’”. Qualche settimana fa le immagini della gente in fila fuori da Pane quotidiano, una onlus di Milano che distribuisce aiuti alimentari a chi ne ha bisogno, avevano ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021)che. In quella che doveva essere un’officina di Rozzano, nell’hinterland di Milano, Gennaro Speria, exdal passato controverso, dall’inizio della pandemia si è trovato adre sempre più persone che a causa del Covid-19 hanno perso i loro lavori saltuari o in nero. “La gente è arrivata allo stremo, e mi dicono che si sentono abbandonati”, racconta “Genny lo Zio”, che rivela: “Ci sono giovani che mi dicono: ‘Zio, il nostro futuro qual è? Se non spaccio, se non vado arefaccio,vivo?’”. Qualche settimana fa le immagini della gente in fila fuori da Pane quotidiano, una onlus di Milano che distribuisce aiuti alimentari a chi ne ha bisogno, avevano ...

