Lega al governo e Salvini ministro? Per Italia Viva nessun problema Rosato ai giallofucsia | “Via i veti”

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutti i cliché più scontati (secondo palazzo e media) e invece le ragioni vere dietro la… - LegaSalvini : Annalisa Chirico: 'La Lega è il partito dell’Italia che produce. è il partito che vuole meno tasse per dare fiato a… - LiaQuartapelle : Se la Lega vota un governo guidato da Draghi sarà una vittoria del fronte europeista. Chi ha un problema è Salvini,… - GiovannaPisaca1 : RT @Keynesblog: Vedo che molti pensano che un governo con la Lega dentro sia inevitabile perché Mattarella ha indicato Draghi per un govern… - FuoriIncuboUe : RT @GiorgiaMeloni: Ammesso che le soluzioni su vaccini e Recovery Plan possano essere tecniche e senza valenza politica... ma su tutto il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega governo

...anche sulDraghi . 'Già in riunione con Matteo Salvini , la linea emersa era stata quella di una scelta in base alle proposte e al programma per il Paese. Restando all'opposizione, la...... Bonaccini presidente ed Europa verde - per chiedere alla Giunta di sollecitare il... Anche la consigliera regionale dellaMaura Catellani, nel rilevare la crisi in cui versa il settore, ...“Pd in maggioranza con la Lega nel governo Draghi? Noi raccogliamo l’appello di Mattarella e sosteniamo Draghi, non facciamo un governo con la Lega“. Lo ha detto il deputato del Pd, Walter Verini, ris ...Per la Lega comunque non sarebbe chissà quanto scomodo sedersi al fianco dei grillini, con cui hanno già condiviso l'esperienza gialloverde con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi Lo scacchiere di ministri ...